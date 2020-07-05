Otomobil takla attı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mehmet Yegin idaresindeki 34 GY 2538 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün Karaburun köyü çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Yegin yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.