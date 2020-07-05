Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında Mehmet Ö., yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil Mehmet Ö., ile otomobilde bulunan Saadet K., (45) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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