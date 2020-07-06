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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdoğan, Gerger ilçesinde çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gerger ilçesinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Erdoğan, Gerger ilçesinde çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gerger ilçesinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile birlikte Gerger İlçe Belediye Başkanı Erkan Aksoy, il genel meclisi üyeleri Abdurrahim Bayhan ve Rıfat Yılmaz, çevre köy muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Gerger ilçesinde yapımına devam edilen köprü inşaatında incelemelerde bulundu.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan çalışma hakkında açıklamalarda bulunarak, köprü inşaat çalışmalarını titizlikle takip ettiklerini ifade etti. İl Genel Meclisi Başkanımız Mehmet Can Erdoğan "Bugün Gerger ilçemizin Kesertaş köy mevkiinde bulunan köprü, aynı zamanda Yayladalı, Seyitmahmut, Oymaklı, Yağmurlu, Beybostan, Köklüce, Gümüşkaşık, Kurulu, Kılınç, Beşgöze, Güzelsoyu, AdıyamanKahtaNissibi Köprüsü bağlantılı ve aynı zamanda yoğun bir şekilde kullanılan bir grup yolu üzerinde bulunmaktadır. Buraya inşa edilen köprü, 75 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde, 39 adet prefabrik kiriş ve 4 adet ayak üzerine kurulacaktır. Bu köprü projesi Karayolları standartlarına sahip ve temelinde 40 adet 100'lük Fire Kazık bulunmaktadır. Köprünün sudan yüksekliği 15 metredir. Bundan önce mevcutta İl Özel İdaresi tarafından yapılmış 25 yıllık bir köprü bulunmaktaydı. Bu köprü 2019 yılında aşırı yağış nedeniyle çöktü. Bu durum neticesinde ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için İl Özel İdaresi ekipleri konuya hemen müdahale edip, yoğun çalışma sonucu grup yolunun tekrardan trafiğe açılması için geçici bir yol açarak mağduriyetin giderilmesini sağlamışlardı. Bununla beraber herhangi bir aksaklığın yaşanmaması adına Valimizin talimatlarıyla, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Sami Işık ve ekibi, karayolları standartlarına uygun bir proje hazırlayarak AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın'a ve milletvekillerimize sunmuşlardı. Adıyaman'da yapılan her hizmette olduğu gibi, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın bu köprü projesi üzerinde yoğun bir çaba harcayarak yapılmasına vesile olmuştur. Genel bütçedeki ödeneğin İl Özel İdaresine aktarılmasıyla ve yoğun çalışmalar gerçekleştirilmesi sonucunda köprü yapımı ihaleye çıkarıldı. Allah'ın izniyle köprünün Ekim ayı içerisinde trafiğe açılmasını hedefliyoruz. Bu çalışmada emeklerinde dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Valimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifade ettiler.
İl Genel Meclisi Üyesi Abdurrahim Bayhan ise konuşmasında, "AK Parti hükümetiyle birlikte Adıyaman'a ve Gerger ilçesine bugüne kadar yapılan hizmetlerin tümünde AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın'ın şahsında milletvekillerimizin emek ve katkıları çok büyüktür. Ayrıca bu köprünün yapılması için temin edilen ödeneğin ve bu ödeneğin İl Özel İdaresine aktarılması için bürokraside sarf ettiği çaba ve katkılarına da unutmamalıyız. Dua edelim ki Ahmet Aydın gibi milletvekillerimiz var. Bürokrasi ve siyasi kurumlarda sahip olduğu çevre ve ağırlığından dolayı genel bütçe ile ilimizin bütçesini güçlendirmektedir" ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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