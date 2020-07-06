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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğulan amca çocukları toprağa verildi

DHA

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'dan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine ailesiyle çalışmaya giden ve sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konaç'ın (3) toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde, Yıldızeli ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Mumcuçiftliği köyünde meydana geldi. Tarım işçisi olarak Sivas'a giden iki aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı aramada 2 çocuğu düştükleri sulama kanalında buldu. Sağlık ekiplerince...

Boğulan amca çocukları toprağa verildi

<br>Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'dan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine ailesiyle çalışmaya giden ve sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konaç'ın (3) toprağa verildi.<br>Olay, dün akşam saatlerinde, Yıldızeli ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Mumcuçiftliği köyünde meydana geldi. Tarım işçisi olarak Sivas'a giden iki aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı aramada 2 çocuğu düştükleri sulama kanalında buldu. Sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Devran ve Ramazan Konaç, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Devran ve Ramazan Konaç'ın cesedi, ailelerinin isteğiyle aynı tabuta konularak defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman'a getirildi. Kuzenler ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Yeni Mezarlık' ta toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-07-06 19:17:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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