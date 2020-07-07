Besni´de okulda yakalanan yılan doğaya bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, okul binasında görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.<br>İlçe merkezindeki Mustafa Baba İlköğretim Okulu binasında yılan gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Okula gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu yılanı özel aparat yardımı ile yakalayarak, doğaya bıraktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN<br>2020-07-07 12:33:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.