Adıyaman’da iş makinesi küle döndü

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Adıyaman’da kaynak yapılırken sıçrayan ateş iş makinesini küle çevirdi.



Yangın, Adıyaman Şanlıurfa karayolu üzerinde Hasan Tanrıverdi’ye ait çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte kaynak yapılırken kıvılcım samanlara sıçradı. Samanlar biranda alev aldı. Samanların alev aldığını gören çiftlik çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan samanın yanındaki iş makinesi (vinç) biranda alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında alevler arasında kalan makine küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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