Adıyaman'da, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Kızılbay yönetimindeki 45 UH 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan Merve Şeker, Yusuf Çelik ve Rumeysa Çelik yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-07-07 19:56:47<br>

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