Kaynak sırasında yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi

Van'dan bir acı haber daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kaynak yapıldığı sırada alev alan iş makinesi kullanılmaz hale geldi. <br>AdıyamanŞanlıurfa yolunun 35'inci kilometresinde Hasan Tanrıverdi'ye ait çiftlikte iş makinesine kaynak yapıldığı sırada samanlara sıçrayan ateş, yangına neden oldu. Büyüyen alevler iş makinesine sıçradı. Alevler içinde kalan iş makinesini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma ile yangını söndürdü. İş makinesinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-07-07 21:12:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.