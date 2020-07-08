Badem ve üzüm protokolü imzalandı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi arasında badem ve üzüm üretiminin yaygınlaştırılmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, “İklim Değişikliğine Karşı Badem Üretiminin Artırılması ve Eğitim Projesi” ile “Hijyenik Koşullarda Üzüm İşleme Faaliyetlerini Yaygınlaştırma Projesi” protokolleri Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz arasında imzalandı.

“İklim Değişikliğine Karşı Badem Üretiminin Artırılması ve Eğitim Projesi” kapsamında çiftçilere 12 bin 300 adet doku kültürüyle üretilen badem fidanı, budama ve aşılama seti, fuarteknik gezisi de yapılarak ayrıca profesyonel anlamda badem budama ve yetiştiriciliği eğitimi uzmanlarca verilecektir.

“Hijyenik Koşullarda Üzüm İşleme Faaliyetlerini Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında 45 adet üzüm sıkma makinası temin edilerek çiftçilere verileceği öğrenildi.

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