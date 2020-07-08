Kahta’daki sebze üreticileri bilgilendiriliyor

Adıyaman’ın Kahta Ziraat Odası tarım danışmaları, ilçedeki sebze üreticileri ile bir araya gelerek hastalık ve zararlıları konusunda uyardı.

Kahta Ziraat Odası tarım danışmanları ilçe genelindeki çiftçileri bahçe ve tarlalarında ziyaret ederek, sebzedeki zararlılarla hem mücadeleyi anlatıyor hem de uygulamalı eğitim veriyor.

Kahta Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Tarım Danışmanları ilçeye bağlı Ortanca köyünde bulunan 20 dekarlık karışık sebze alanında incelemelerde bulunarak sebzede görülen hastalık zararlılarla mücadele ve bitki besleme konusunda çiftçileri bilgilendirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, "Tarım danışmanlarımız çiftçilerimizin bahçe ve tarlalarında inceleme yaparak hastalık ve zararlıları tespit ediyorlar. Özellikle sebzelerde tespit edilen hastalık ve zararlılar uygulamalı olarak mücadelesi çalışanlarımızla yapılıyor. Çiftçilerimize bu faaliyetlerinden dolayı tebrik eder, kendilerine bereketli bir dönem geçirmelerini dileriz" diye konuştu

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