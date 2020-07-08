Yangın çıkan evde dumandan etkilenen çocuk yaşamını yitirdi



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki çocuktan Fatma Yaren Aldak (5), yaşamını yitirdi.

Dün sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde Aldak ailesine ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen Fatma Yaren ve kardeşi Ahmet Aldak (2), oturma odasında, alevlerin arasında kalırken, anneleri panikle yardım istemek için dışarı koştu. Komşuların çabası ile evden çıkarılan 2 kardeş ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan 2 kardeşten durumu ağır olan Fatma Yaren Aldak, ambulans helikopter ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavisi devam eden Aldak, doktorların tüm çabasına rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-07-08 19:31:27



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