Yunus polisleri uyuşturucuya geçit vermiyor

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Adıyaman’da, Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Ramazan Kurt Taziye evi yanında Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği D.A., isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan üst aramalarında bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs, polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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