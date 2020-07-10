Cumhurbaşkanının talimatıyla Barış’a bisiklet hediye edildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kuzusu öldüğü için gözyaşı döken Barış Çalışkan’ın bisiklet hayalini, Cumhurbaşkanının talimatıyla AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş gerçekleştirdi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü köyünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada hayvanlarını otlatmaktan dönen Mehmet Çalışkan'ın sürüsüne otomobil çarpmış, 1 kuzu ile 21 keçi telef olmuştu.

Meydana gelen kazada kuzusu ölen 11 yaşındaki Barış gözyaşlarına boğulmuştu. Kuzusunu büyütüp sattıktan sonra parasıyla bisiklet almayı hayal eden Barış Çalışkan’ın hayali suya düşmüştü. Konunun basında yer alması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş’a bilgi verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş Yukarı Çöplü köyünde yaşayan Barış Çalışkan'ı evinde ziyaret ederek bisiklet hediye etti.

Hakan Toydaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konudan haberdar olmuş ve AK Parti GMDK Başkanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın bizi arayarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Barış’ın hayalini gerçekleştirmemizi istedi. O nedenle biz de bir adet bisikleti aldık. Barış’ın hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu yaşadık. Barış’ın üzüntüsünü bir nebzede olsa hafifletebildiysek ne mutlu bize. Cumhurbaşkanımız ve Ahmet Aydın’ın hem aileye, hem de Barış'a geçmiş olsun dileklerini elettik” dedi.

Barış Çalışkan, bisiklet için Hakan Toydaş’a teşekkür etti.

Barış Çalışkan’ın annesi Nurcan Çalışkan ise "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a, Adıyaman Milletvekillerimiz Ahmet Aydın ve İlçe Başkanımız Hakan Toydaş'a çocuğumun hayalini gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal da önceki gün 5 adet kuzu alarak Barış Çalışkan’a hediye etmişti.

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