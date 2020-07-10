Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyho Öztürk idaresindeki 34 FE 3375 plakalı Renault marka otomobil, Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında Roger Torun idaresindeki bisiklet çarpıştı. Kaza bisiklet sürücüsü Torun yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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