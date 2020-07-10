Gölbaşı Belediyesi artık havai fişek kullanmayacak

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye olarak yapacakları etkinliklerde artık havai fişek kullanmayacaklarını söyledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı Belediyesinin bundan sonraki süreçlerde yapacakları etkinliklerle havai fişek kullanmayacaklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz gün Sakarya’da bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü art arda meydana gelen patlamalar sonucunda yedi işçi hayatını kaybederken, 122 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından henüz bir hafta geçmeden 9 Temmuz Perşembe günü havai fişek fabrikasında patlamayan mühimmatı taşıyan kamyon, askerin kontrol yaptığı yerde patladı. Üç askerin şehit olduğu patlamada, altı kişi yaralanmıştı. Yaşanan bu acı kazaların ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ayrıca bugünden itibaren yapılacak olan etkinliklerde havai fişek kullanmayacağız" diye konuştu.

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