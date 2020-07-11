Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Karayolları kavşağı yakında meydana geldi. Serhat A. yönetimindeki 33 L 1634 plakalı Hundai marka otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Abdurrahman H. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada sürücüler olmak üzere 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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