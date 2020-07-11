Polis, modifiyeli araç ve motosikletlere müsaade etmiyor

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Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimi sonucunda yaklaşık 1 aylık süre içerisinde 1802 araç sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde özellikle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, halkın rahat ve huzurunu bozan, gürültü çıkaran, çevreyi rahatsız eden motosikletler ve modifiyeli araçlar konusunda titiz bir çalışma yürütüldü.

Yapılan kontrollerde, 1802 araç sürücüsü denetlenirken 591 araç sürücüsüne ceza kesildi. 24 araç ise trafikten men edildi.

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