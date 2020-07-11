Alman siyasetçi Adıyaman’daki tarihi yerleri gezdi

KAS Alman CDU Partisi Temsilcisi Walter Gloss ve beraberindeki heyet, Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak’ın daveti üzerine Adıyaman’a gelen KAS Alman CDU Partisi Temsilcisi Walter Gloss beraberindeki heyet, tarihi yerleri gezdi. Gezi kapsamında Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsemia Ören yeri ve Nemrut Dağı’nı gezdi. Heyete Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekili Muhammet Fatih Toprak eşlik etti. Tarihi Nemrut dağında güneşin batılını izleyen CDU Parti Temsilcisi Walter Gloss, Adıyaman’da ki tarihi yerlere hayran kaldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, “Almanya’nın Türkiye’ye karşı seyahat uyarısının olduğu bir dönemde bu uyarının kaldırılması için çalışıyoruz. Bu uyarının kaldırılmasını istiyoruz. Otellerimiz temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak hizmet vererek yüzde elli kapsamında çalışmaktadır. Biz tüm dünyadaki vatandaşlarımızı Adıyaman’a davet ediyoruz. Dünyanın sekizinci harikası Nemrut Dağını ve güneşin doğuşu ve batışını görmeye tüm insanlığı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

KAS Alman CDU Partisi Temsilcisi Walter Gloss, kendisini Adıyaman’a davet eden Milletvekili Muhammet Fatih Toprak’a teşekkür ederek, “Bu geziyi planlarken bu kadar güzelliği bir arada göreceğimizi, Adıyaman’ın bu kadar güzelliğine tanık olacağımızı beklemiyorduk. Nemrut Dağı’na tırmanmadan önce Adıyaman’da bir çok tarihi yerleri görmenin mutluluğunu yaşadık. Bu güne kadar buralara gelmemiş kişilere buraların ne kadar güzel olduğunu ve görmelerini gerektiğini kesinlikle anlatacağız. Bu bizim son gelişimiz olmayacak. Uluslararası organizasyonlarla bir mülteci programı başlatmayı düşünüyoruz” dedi.

Yapılan gezi kapsamında toprak ve beraberindeki heyete 3 gün boyunca Adıyaman’ın tarihi turistik ve doğal güzellikleri tanıtılacak.

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