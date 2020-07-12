Üzerine gardırop devrilen 7 yaşındaki Selma yaralandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN´da, evde üzerine gardırop devrilmesi sonucu yaralanan Selma Karadağ (7), hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Selma Karadağ´ın üzerine, iddiaya göre, gardırop düştü. Küçük çocuk, yakınları tarafından gardırobun altından kurtarıldı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Karadağ'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Selma Karadağ´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-07-12 13:22:47



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