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Üzerine dolap düşen çocuk yaralandı

İHA

Adıyaman'da, üzerine elbise dolabı devrilen küçük çocuk yaralandı.

Üzerine dolap düşen çocuk yaralandı

Adıyaman’da, üzerine elbise dolabı devrilen küçük çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2140 Sokak içerisinde ikamet eden 6 yaşındaki Selma K’nın üzerine elbise dolabı devrildi. Devrilen dolap altında kalan ve ailesi tarafından kurtarılan çocuk için 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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