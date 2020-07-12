Kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İlhan Karadağ idaresindeki 07 BJE 53 plakalı Nissan marka kamyonet, Besni ilçesi Devrent mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İlhan K. ile araçta bulunan Murat T. yaralandı. Her iki yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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