Mermer OSB’de hak sahipleri ile uzlaşıya varıldı

Adıyaman Merkez Örenli Mahallesinde kurulacak olan Mermer İhtisas OSB’yle ilgili arazi sahipleriyle uzlaşıya varıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde devam eden kamulaştırma sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması ve OSB’nin kurulma çalışmalarının hızlandırılması amacıyla kamulaştırma çalışmaları devam eden arazinin hak sahipleri ile bir toplantı düzenledi.

Türkiye Petrolleri konferans salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve hak sahipleri katıldı.

Ekonomik açıdan büyük bir önem taşıyan ve kentin ekonomisine büyük bir canlılık getirecek olan mermerin Adıyaman’da işlenerek dünya pazarlarına ihraç edilmesi amacıyla kurulacak Adıyaman Mermer İhtisas OSB’nin alt yapı çalışmalarına bir an önce başlanılması için karşılıklı diyalog ve yapılan görüşmeler sonucunda hak sahipleri ile ortak bir fikir birlikteliğine varılarak sözlü olarak uzlaşı sağlandı.

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman’ın geleceği için önem arz eden toplantının ve yapılan görüşmenin hayırlı olmasını diledi.

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