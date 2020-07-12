Akıntıya kapıldığı çaydan kurtarılan İbrahim, yoğun bakımda tedaviye alındı

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Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´da, serinlemek için Kahta Çayı'na giren ve akıntıya kapılan İbrahim Deniz (10), çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Yaklaşık 10 dakika su altında kalan Deniz, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Ailesiyle birlikte Kahta ilçesindeki Değirmenbaşı piknik alanına gelen İbrahim Deniz, serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak, suda kaybolan Deniz'i, çaya giren ailesi ve çevredekiler kurtardı. Olay sırasında alanda piknik yapan sağlık çalışanının ilk müdahaleyi yaptığı küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaklaşık 10 dakika su altında kaldığı öğrenilen İbrahim Deniz, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT

2020-07-12 15:43:30



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