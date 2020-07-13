Vatandaş, 15 Temmuz anılarını yazıyor

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açılan stantta vatandaşlar anılarını yazıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Demokrasi Parkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Anı Defteri" standı açtı. Açılan stantta bulunan anı defterine vatandaşlar, 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’te anı defterini imzalayarak, 15 Temmuz kahramanlarının unutulmayacağını, unutturulmayacağını dile getirdi.

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