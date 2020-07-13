Adıyaman’da 200 yıl önce köylüler tarafından yıkılan 1800 yıllık tarihi köprü ulaşıma açıldı.

Köprünün iki yakasında bulunan Gümüşkaya (Palaş) ve Kızılin köyleri arasında 200 yıl önce ‘davarların ekinlere zarar vermesi’ nedeniyle başlayan kavga sonrası patlayıcı ile yıkılan 1800 yıllık tarihi Kızılin Köprüsü'nün iki yakasının birleştirilmesi sonrasında ulaşıma açıldı. Tarihi köprü yaklaşık 2 yıllık restorasyon sonrasında birleşti. Ulaşıma açılan köprünün yaya ulaşımının olduğu, araç ulaşımına kapalı olduğu öğrenildi.

Göksu Çayı üzerine M.S. 2. Yüzyıl’da yapılan Roma Dönemi'ne ait köprüde yaklaşık 5 bin ton kesme taş kullanıldı. Yaklaşık 400 ton demir iskele kurularak 32 metre uzunluğunda, 31 metre yüksekliğindeki orta kemeri yeniden yapılan köprü birçok özelliği ile Türkiye’nin en önemli tarihi eserlerinden biri olarak biliniyor. Toplam uzunluğu 150 metre olan köprü, 7 buçuk metre genişliğinde olup 3 kemerden oluşuyor.

Köprünün Roma Kommagenesi’nin ihtişamlı eserlerinden biri olan Cendere Köprüsü’nün yapım teknikleriyle yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.