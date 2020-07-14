Milletvekili Aydın’ın 15 Temmuz mesajı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın yayımladığı mesajında, “Kanları ve canları ile destan yazan 15 Temmuz’un kahraman şehitlerini rahmetle, gazilerimizi minnet ve hayırla yad ediyorum” dedi.

Ahmet Aydın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve milletimizin buna karşı yazdığı destanın yıl dönümü içinde olunduğunu belirterek, “Milletimiz, kendi içinden yapılmış tarihinin en büyük ihanet hareketine 15 Temmuz gecesi şahit olmuştu. TSK’ya sızan ve asker üniforması giyen FETÖ terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi; Peygamber ocağından çıkan hainlerin, Peygamberin ümmetine saldırdıkları, bombaladıkları, şehit ettikleri, milletin meclisini yıkarak milletin sesini susturmaya çalıştıkları 2016’nın Türkiye’sinde gerçekleşmişti.

Türkiye’yi ihya ve inşa etmek adına yolumuza kararlılıkla devam ederken, uluslararası karanlık tezgâhların maşası olmayı kabullenen içimizdeki hain yapı; darbeciler her zaman lanetle anıldığı halde tarihi tekerrür ettirmeye çalışarak milletimizin iradesini yok etmek istemişlerdi.

Lakin bu hevesleri kursaklarında kalmış, o gün imanın gücü, yüreklerin cesareti, tankları, savaş uçaklarını ve helikopterleri etkisiz hale getirmişti. İhanet odağı darbecilerin oyunu, milletimiz tarafından yazılan bu büyük destan karşısında bozulmuş, yer ile yeksan olmuştu.

Milletimiz böylelikle tarihinin en büyük tehlikelerinden birini atlatmıştı. Zira 15 Temmuz milletimiz için bir ölümkalım meselesiydi. Ya tarih sahnesinden yok olup çekilecektik ya da eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edecektik.

Ancak bu milleti yok etmek, sindirmek tarihin hiçbir döneminde mümkün olmadı, inşallah bundan sonra da olmayacak. Tarih boyu bağımsızlığından feragat etmemiş, bir başka ülkenin mandasına girmemiş, zillete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş bir milletimiz var hamdolsun. Bu hainler içlerinden çıktıkları millete yabancı oldukları için, onu tanıyamamışlar, değerlerine vakıf olamamışlar ve neler yapabileceğini kestirememişlerdi.

Milletimizi gerçekten tanımış olsalardı yazdığı ve yazacağı destanları da bilirlerdi. Kosova’yı, Niğbolu’yu, Malazgirt’i, Çanakkale’yi bilirlerdi. Merhum Mehmet Akif’in dediği gibi ‘Toplu vurdukça yürekler, onu tanktop sindiremedi’

Bir Kahramanın yanında kahraman bir milletin, neler yapacağını bütün dünya 15 Temmuz gecesi görmüş oldu. Şehitliğe tereddütsüz koşan, anneleri, babaları, gençleri, çocukları gördüler.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bu millete bir kez daha destan yazdırarak çok büyük bir şerri def eyleyen Rabbimiz’e şükürler olsun.

15 Temmuz’un yıl dönümünde ülkesi için bütün zorluklara göğüs geren, darbe girişimi sırasında da tereddüt etmeden bu hainliğe karşı ülkesi adına dimdik ayakta duran Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Kanları ve canları ile destan yazan 15 Temmuz’un kahraman şehitlerini bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnet ve hayırla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

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