Müdür Çelik’ten 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz’un sela okuyanların bela okuyanları yendiği gün olduğunu dile getiren Müdür Çelik, “15 Temmuz gecesi, hain FETÖ/PYD terör örgütünün milletimizin istiklaline ve istikbaline kast eden hain kalkışmasının kahraman milletimizin destanlaşan savunmasıyla bertaraf edildiği kutlu gecenin adıdır. Milli birlik ve beraberlik anlayışının egemen olduğu topraklarımızda tarihe defalarca nakşettiğimiz destanlarımıza 15 Temmuz Destanını ekleyerek yedi düvele bu toprakların şehit kanıyla sulandığını, onu almaya hiçbir şer odağının gücünün yetmeyeceğini göstermiş olduk. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz o gece hain emellere fırsat vermemiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak şanlı zaferlerine bir yenisini eklemiştir. Ne O gece milletimize yapılan ihaneti, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve bağımsızlığına sahip çıkan destanını asla unutmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle müdafaasında şehadete eren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum” diye konuştu.

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