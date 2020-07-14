Adıyaman'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra GölbaşıKahramanmaraş yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Fırat Alan yönetimindeki 23 AAU 406 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Mirvan Gezer'in kullandığı 31 DM 455 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olan Cemile Doğan yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Fırat Alan ve Cemile Doğan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Ahmet KORKMAZ
2020-07-14 18:51:10
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