Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Sürücü hurdaya dönen otomobilde sıkıtı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı. Kaza hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri güçlükle kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Malatya istikametine giden Fırat Alan idaresindeki 23 AAU 406 plakalı Mercedes marka otomobil ile karşı istikametten gelen Mirvan Gezer idaresindeki 31 DM 455 plakalı Ford marka kamyonet Kahramanmaraş karayolu 15. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Fırat Alan, Mirvan Gezer ile otomobilde bulunan Cemile Doğan yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Fırat Alan için itfaiye ekipleri seferber oldu. Sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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