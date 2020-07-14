Adıyaman’da ikinci orman yangını Piknikçiler orman yangınına neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da ikinci orman yangını Piknikçiler orman yangınına neden oldu

İHA

Adıyaman’da ikinci orman yangını Piknikçiler orman yangınına neden oldu

Adıyaman’da piknikçilerin neden olduğu değerlendirilen yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı.
Adıyaman’da bir günde iki farklı ormanlık alanda yangın çıktı. Gün içerisinde merkeze bağlı Esence köyü ile Dağkuyucak köyü arasındaki otluk alanda başlayan örtü yangını ormana sıçramış ve yaklaşık 3 hektarlık alan yangından etkilenmişti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonunda bu yangın kontrol altına alındığı esnada bu kez farklı bir bölgede yangın çıktı.
İkinci yangın ise yine merkeze bağlı Akçalı köyü ormanlık bölgesinde çıktı. Akçalı köyü Kotur Mezrasında bulunan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içmeye gelen piknikçilerin yaktığı ateşten kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Akşam saatlerinde çıkan yangına 2 arazöz, 2 iş makinesi ve 2 yer ekibiyle Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri destek verdi. Jandarma ve köylülerinde ekiplerle birlikte müdahale ettiği yangında 2,5 hektarlık örtü ve çam ormanı yandı. Ekiplerin yangını saatler süren çalışmanın sonunda kontrol altına alırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Mahmut Çuhadar’dan Tut ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar’dan Tut ilçesine ziyaret
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Sürücü hurdaya dönen otomobilde sıkıtı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 ...
Akıntıya kapıldığı çaydan kurtarılan İbrahim, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Akıntıya kapıldığı çaydan kurtarılan İbrahim, hayata ...
Adıyaman'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Başkan Fırat’tan 15 Temmuz açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Fırat’tan 15 Temmuz açıklaması
Kahta’da 15 Temmuz günü ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Kahta’da 15 Temmuz günü ücretsiz ulaşım
Başkan Turanlı’nın 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Turanlı’nın 15 Temmuz mesajı
Su altında uzun süre kalan çocuk hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su altında uzun süre kalan çocuk hastanede hayatını ...
Örtü yangını ormana sıçradı 3 hektarlık alana yayılan yangında ağaçlar zarar gördü
YEREL HABERLER Örtü yangını ormana sıçradı 3 hektarlık alana yayılan ...
Adıyaman´da orman yangını
YEREL HABERLER Adıyaman´da orman yangını
Başkan Uslu’dan 15 Temmuz açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Uslu’dan 15 Temmuz açıklaması
Başkan İskender Yıldırım’dan 15 Temmuz açıklaması
YEREL HABERLER Başkan İskender Yıldırım’dan 15 Temmuz açıklaması
Müdür Çelik’ten 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Müdür Çelik’ten 15 Temmuz mesajı
Müftü Taşçı: “Hedefimiz 3 bin adet vekalet kurban toplamak”
YEREL HABERLER Müftü Taşçı: “Hedefimiz 3 bin adet vekalet kurban ...
Milletvekili Toprak’tan 15 Temmuz Mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak’tan 15 Temmuz Mesajı
Adıyaman OSB büyüyecek
YEREL HABERLER Adıyaman OSB büyüyecek
Milletvekili Aydın’ın 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’ın 15 Temmuz mesajı
Başkan Dağtekin’den 15 Temmuz açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den 15 Temmuz açıklaması
Başkan Kılınç’tan demokrasi ve milli birlik günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan demokrasi ve milli birlik günü ...
Başkan Binzet’ten 15 Temmuz açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Binzet’ten 15 Temmuz açıklaması
Aydın ve Kılınç, Adalet Bakanı Gül’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Aydın ve Kılınç, Adalet Bakanı Gül’ü ziyaret etti
Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı
Adıyaman’da bazı kaymakam ve vali yardımcıları değişti
YEREL HABERLER Adıyaman’da bazı kaymakam ve vali yardımcıları ...
Kahta’da yol yenileme çalışmalara devam ediyor
YEREL HABERLER Kahta’da yol yenileme çalışmalara devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X