Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye kurtardı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, bataklığa saplanan 2 sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman-Kahta Karayolu'nun 10'unci kilometresindeki bölgede, 2 köpeğin bataklığa saplandığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile köpekleri bataklıktan kurtardı. Kontrolleri yapılarak su verilen köpekler, doğaya salındı. Kurtarmanın ardından vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-07-15 12:10:54
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