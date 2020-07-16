Adıyaman'da bir günde 2 kişi boğuldu



Sercan SAKAR/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Iraklı Muhammed Ahmet (10) ile arkadaşlarıyla gittiği piknik alanında Fırat Nehrine giren Ahmet Olur, boğuldu.

İlçeye bağlı Uzuntepe köyünde serinlemek için sulama kanalına giren Irak uyruklu Muhammed Ahmet, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve polis ekipleri ile vatandaşlar kanalda arama yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren aramanın ardından Ahmet'in cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet'in cesedi otopsi yapılmak üzere Samsat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

PİKNİK İÇİN GELDİ YAŞAMINI YİTİRDİ

AdıyamanŞanlıurfa karayolunun 40'ıncı kilometresinde Fırat Nehri kıyısına arkadaşlarıyla piknik yapmak için gelen Miraç Olur da serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Olur'u suya giren arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarısız oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler yaptığı aramada Olur'un cansız bedenine ulaştı. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Samsat Sercan SAKAR

2020-07-16 00:09:04



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