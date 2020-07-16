Besni'de 15 Temmuz etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni'de 15 Temmuz etkinliği

İHA

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Adıyaman'ın Besni ilçesinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Besni'de 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Adıyaman’ın Besni ilçesinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.
15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitliğinin ziyaret edilmesi ve Hacı Reşit Camiinde mevlit okutulmasıyla başladı.
Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve beraberindekiler tarafından, 2010 yılının Mayıs ayında Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlıca Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu'nun mezarını ziyaret ederek dualar edildi.
Akşam saatlerinde ise Besni Kaymakamlığı önünde 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf sergisi açıldı.
Besni Kaymakamlığı önünde gece geç saatlere kadar devam eden etkinliklerde Kuran'ı Kerim okunması, 15 Temmuz 2016 Darbe Kalkışmasında yaşanan olayları anlatan sinevizyon sunumu, Besni Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve okunan şiirler ile devam etti.
Burada gerçekleştirilen programa Eski Besni Kaymakamı ve Mülkiye Müfettişi Emrah Yılmaz, Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Köse, Cumhuriyet Savcısı Atilla Özden Turan, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut, Besni İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Kara, Besni İlçe Emniyet Müdür Vekili Cem Karaca, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre; "Bundan tam 4 sene evvel içimize giren hain FETÖ terör unsuru milletimizi ve bizleri bölmek ve parçalamak gayesi ile bir teşebbüste bulundular. Toplarıyla, tüfekleriyle, uçaklarıyla, bombalarıyla milletimizin üzerine geldiler, fakat aziz milletimizin göğsündeki imanı hesap etmediler. Onların her sıktığı kurşun, attığı her bomba, kahraman milletimizin göğsünde parçalandı. Bizim milletimiz geçmişte de bunlara benzer kahramanlıkları çok kez gösterdi. Bundan sonraki nesillerimizde bundan sonraki gelecek zamanlarda da bunun gibi nice kahramanlıkları tekrar ortaya koyacağız. Bu bizim ilk kez karşı karşıya kaldığımız bir terör unsuru milletimizi ve memleketimizi de bölme teşebbüsü de değildi. Siyonist unsurlar batı şer odakları milletimizi bölmek için bundan önce de buna benzer oyunlara müracaat etmişlerdi. Maalesef bunların bir kısmında da başarılı olmuşlardır. Aynı oyunu yüz sene sonra tekrar oynamak istediler ama milletimizin feraseti bunların bu oyununu boşa çıkardı" dedi.
Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ise konuşmasında; "15 Temmuz 2016 tarihinde Büyük Türk Milleti’ne, bağımsızlığımıza, büyük Türkiye idealimize, 2023 Hedeflerimize, mazlum milletlerin sesi ve hamisi olma irademize ve demokrasimize yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından bir darbe girişimi adı altında işgal girişimi oldu. Ama Demokrasiye inanan, vatanını canından öte bilen ve önemseyen Aziz Milletimiz, bu hainlere karşı, tarihte eşi görülmemiş onurlu bir dik duruş sergilemiş, vatanını göğsünü siper ederek korumuş, şanlı bir zafer kazanmıştır.
Kuşkusuz bu zafer, şehit ve gazilerimizin üstün cesareti, gazi milletimizin büyük fedakarlıklarıyla elde edilmiştir. 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak, kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan aziz milletimiz, o gece kirli hesapları bozarak, bir destan yazmıştır. Büyük Türk Milleti, nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz da olduğu gibi ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip, hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir.
Türkiye Cumhuriyeti birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. İçten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı 15 Temmuz’da nasıl bir araya gelebildiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Milletimiz, bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı ve huzuru için harcayacaktır. 251 vatandaşımızın şehit, 2734 vatandaşımızın ise gazi olduğu o gece Türk Milletinin tarih boyunca kazandığı zaferler silsilesine bir yenisini daha eklemiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyor, bu yolda aldıkları yaraları İstiklal Madalyası gibi şerefle taşıyan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından şehitlerimiz için okutulan Kuranı Kerim Hatminin duası İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal tarafından yapıldı.
Program, gece saatlerinde ilçede salanın okunması ve Besni Belediyesi tarafından ikramların sunulması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da '15 Temmuz' anması
YEREL HABERLER Adıyaman'da '15 Temmuz' anması
Adıyaman'da bir günde 2 kişi boğuldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir günde 2 kişi boğuldu
Adıyaman 15 Temmuz’da tek yürek oldu
YEREL HABERLER Adıyaman 15 Temmuz’da tek yürek oldu
Samsat'ta 15 Temmuz etkinliği
YEREL HABERLER Samsat'ta 15 Temmuz etkinliği
Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinlikleri
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinlikleri
Tut Belediye Başkanı Kılıç’ın 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Tut Belediye Başkanı Kılıç’ın 15 Temmuz mesajı
Fırat Nehri ve sulama kanalında 2 kişi boğuldu
YEREL HABERLER Fırat Nehri ve sulama kanalında 2 kişi boğuldu
Vali Mahmut Çuhadar’dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar’dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı
Kahta’da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kahta’da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
Kahta girişinde dev Türk bayrağı dalgalanacak
YEREL HABERLER Kahta girişinde dev Türk bayrağı dalgalanacak
15 Temmuz'da, 70 metrekarelik Türk bayrağı dalgalandırıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz'da, 70 metrekarelik Türk bayrağı ...
Zifte saplanan köpekler kurtarıldı
YEREL HABERLER Zifte saplanan köpekler kurtarıldı
İbrahim Tatlıses demokrasi şehitleri için 100 kurban kestirdi
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses demokrasi şehitleri için 100 kurban ...
Besni’de narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Besni’de narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı
Otomobil takla atıp refüje çıktı
YEREL HABERLER Otomobil takla atıp refüje çıktı
Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Adıyaman’da 'kırmızı liste'de yer alan geyik böceği görüntülendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da 'kırmızı liste'de yer alan geyik böceği ...
Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan 2 köpeği itfaiye kurtardı
Öğrenciler 15 Temmuz şehitleri için yürüdü
YEREL HABERLER Öğrenciler 15 Temmuz şehitleri için yürüdü
Besni Belediye Başkanı Emre’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Besni Belediye Başkanı Emre’den 15 Temmuz mesajı
Adıyaman’da dağ bisiklet turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da dağ bisiklet turnuvası düzenlendi
112 Ekipleri 6 ayda 24 bin 898 vakaya müdahale etti
YEREL HABERLER 112 Ekipleri 6 ayda 24 bin 898 vakaya müdahale etti
Milletvekili Toprak’a TBMM’de yeni görev
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak’a TBMM’de yeni görev

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X