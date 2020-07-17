Tır dorsesi boşaltım esnasında devrildi

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Adıyaman’da, kum yüklü tır, kum boşalttığı esnada devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Demir ve Çimentoçular Sitesinde kum boşaltımı yapan sürücüsü öğrenilemeyen 02 HZ 799 plakalı Ford marka tır, boşaltım yaptığı esnada tır dorsesi devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırda maddi hasar meydana geldi.

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