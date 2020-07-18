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Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde kazaya karışan otomobil alev alev yandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Burunçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Samet K. sevk ve idaresindeki 02 AAZ 126 plakalı Ford marka otomobil sürücüsü, karşısına çıkan köpeğe çarpmamak istediği esnada yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde yangın çıktı. Otomobil ile birlikte çevredeki otluk alanda yandı. Yangına Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kaza sonrası yanan otomobil küle döndü.

Kazayla ilgili ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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