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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'dan Kılıçdaroğlu'na tam destek

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman kurultay delegelerinin tamamı, Ankara'da gerçekleştirilecek olan CHP 37. olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek vereceklerini söyledi.

Adıyaman'dan Kılıçdaroğlu'na tam destek

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman kurultay delegelerinin tamamı, Ankara’da gerçekleştirilecek olan CHP 37. olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek vereceklerini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman il, ilçe yönetimleri, gençlik ve kadın kolları ile Gölbaşı, Tut, Yaylakonak, Şambayat, Kesmetepe, Pınarbaşı ve harmanlı belediye başkanları ve kurultay delegelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı açıklandı.
CHP’nin Adıyaman kurultay delegeleri toplantının ardından kamuoyuna yaptıkları ortak açıklamada, "Başlattığı adalet yürüyüşü ile demokrasi mücadelesini 31 Mart'taki yerel seçimlerle taçlandıran Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin dört bir yanına umut verdi. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız da özellikle pandemi döneminde ortaya koydukları hizmetler ve kurdukları dayanışma ağı ile Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye’yi nasıl bir yönetim anlayışının beklediğini gösterdiler.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet ve demokrasi mücadelesi sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünde önemli bir kilometre taşı olacak 37. Olağan Kurultayında genel başkan adayımızın Kemal Kılıçdaroğlu'dur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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