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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta Müftülüğünde Yeni Normal nikah

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçe Müftülüğü, korona virüs sürecindeki 'Yeni Normal' dönemde "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında sıkı tedbirler alarak nikah kıymaya başladı.

Kahta Müftülüğünde Yeni Normal nikah

Adıyaman’ın Kahta ilçe Müftülüğü, korona virüs sürecindeki ‘Yeni Normal’ dönemde "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında sıkı tedbirler alarak nikah kıymaya başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) salgınının kontrol altına alınması için kademeli bir şekilde geçilen ‘Yeni Normal’ döneminde, Kahta İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen nikah kıyma merasimleri, alınan tedbirlerle kontrollü bir şekilde yapılıyor.
Bu kapsamda ilk fiziksel mesafeli nikahı kıyan Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, normalleşme süreciyle birlikte kıyılan nikahlarda mesafe ve hijyen kurallarını vatandaşlara hatırlattıklarını, gelin, damat ve şahitlerin salona girerken ateş ölçümlerinin yapıldığını, girişlerde dezenfektan ve el antiseptiği bulundurularak misafirlerin ellerini dezenfekte etmelerinin sağlandığını söyledi.
Kahta İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen nikaha Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı da şahit olarak katıldı.

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