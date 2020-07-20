Depoda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kırtasiye deposunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesinde Müslüm Yıldırım Caddesinde Şinasi Perihan’a ait kırtasiye malzemelerinin bulunduğu depoda belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Depodan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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