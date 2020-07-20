Başkan Binzet, LGS birincisini tebrik etti

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman'da Kerem Uçarer'in LGS'de aldığı başarının gurur verici olduğunu vurgulayarak kendisini tebrik etti.

Adıyaman’ın eğitim sıralamasında diğer illerin gerisinde olduğunu söyleyerek LGS’de yüksek puan alan Kerem Uçarer’i tebrik eden Başkan Binzet, “Kerem Uçarer, LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştur. İller arası eğitim sıralamasında geride olan ilimize bu başarıyı ve gururu yaşatan Kerem’i tebrik ediyoruz. Buna destek olan ailesi ve öğretmenlerini kutluyoruz. Çağımız eğitim ve bilim bilişim çağı. Adıyaman’ın eğitimde hak ettiği yeri alması, yükseköğrenim gören gençlerin istihdamı için CHP iktidarında gereken her türlü çalışmayı yapacağız" diye konuştu.

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