Boğulmaktan son anda kurtarıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Cendere Çayında suya girerek boğulma tehlikesi geçiren şahıs vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Cendere Çayına serinlemek için giren Zeynal K. (50), boğulma tehlikesi geçirdi. Burada vatandaşlar tarafından kurtarılarak sudan çıkarılan Zeynal K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Zeynal K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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