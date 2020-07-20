Mendil satan iki kardeş polislere saldırdı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kırmızı ışıkta mendil satan Suriye uyruklu 2 kardeş, otomobille evlerine götüren polislere saldırdı. Polislerin etkisiz hale getirdiği 2 şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki ışıklarda mendil satan Ahmet El Rezzak ve Mustafa El Rezzak'ı gören sürücüleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu 2 kardeşi yakalayarak Mara Mahallesi'ndeki evine bırakmak istedi. Ancak mahalleye gelinince araçtan inen Ahmet El Rezzak ve Mustafa El Rezzak, tekme tokat polislere saldırdı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-07-20 19:37:56



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