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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcaktan bunalanlar gölgeye kaçıyor

İHA

Adıyaman'da aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere kaçıyor.

Sıcaktan bunalanlar gölgeye kaçıyor

Adıyaman’da aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere kaçıyor.
Hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu Adıyaman’da aşırı sıcağa dayanamayan vatandaşlar parklarda ağaçların altında oturarak serinliyor. Bazı vatandaşlar gölgede uyumanın keyfini sürerken bazıları ise gölgeye rağmen sıcaktan yakınıyor. İşletmelerin bahçelerinde oturan esnaflar ise ellerine aldıkları hortumlarla birbirlerine su sıkarak serinlemeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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