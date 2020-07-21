Çocuk işçiliğine göz açtırılmıyor

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Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte trafik ışıklarında dilenen çocuklara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Trafik ışıklarında dilenen çocuklara yönelik yapılan denetimlerde, dilencilik yapan çocukları toplayarak, çocukların dilenmesine göz yuman ailelerine yasal işlem uygulayan ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, küçük yaşta çocukları çalıştıran şahıslara kabahatler kanununa göre ceza kesildiği açıklandı.

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