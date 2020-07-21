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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'de sağlık yatırımları değerlendirildi

İHA

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin Başkanlığında yapılan haftalık yönetim kurulu toplantısında yeni üyelik çalışmalarının yanı sıra gündemdeki konular ve 2002 yılından bu yana Adıyaman'a yapılan yatırımlar değerlendirildi.

AK Parti'de sağlık yatırımları değerlendirildi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin Başkanlığında yapılan haftalık yönetim kurulu toplantısında yeni üyelik çalışmalarının yanı sıra gündemdeki konular ve 2002 yılından bu yana Adıyaman’a yapılan yatırımlar değerlendirildi.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, il genel ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda Başkan Dağtekin yapılan yatırımların istatistiki verilerini görsellerle birlikte barkovizyon eşliğinde anlattı.
Başta sağlık, eğitim, ulaşım, tarımsal sulama ve içme suyu, sanayi, tarım olmak üzere birçok alanda Adıyaman’ın büyük bir değişim ve dönüşümü AK Parti hükumetiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Dağtekin, “Haftalık yönetim kurulu toplantılarımızda hem gündemdeki projeleri hem de 2002 yılı öncesi ile 2002 yılı sonrasında neler yapıldı, bunların projeksiyonunu ortaya çıkarıyoruz.
Bu hafta ise sağlık alanında yapılan yatırımlar ve gündemdeki projeleri yönetim kurulumuzla paylaştık. AK Parti iktidarı öncesi ile bugünü kıyasladığımız zaman müthiş rakamlar, devasa farklar ve yatırımların Adıyaman’a yapıldığını görüyoruz. İlimizde 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan, başlanıp bitirilen sağlık yatırımları, bakımonarım ve donanım harcamaları için şimdiye kadar 705.078.816 TL kaynak kullanılmıştır. Halihazırda devam eden projelerin ve yatırımların tamamlanmasıyla bu rakam 1.071.816.962 TL’ye ulaşacaktır. Hiç şüphesiz en büyük yatırımlarımızdan biri 2015’te yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesidir. Adeta 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilen hastanemiz üç yerleşkede 710 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. 180.792.533 TL’ye mal olan hastanemizin hemen yanı başına inşa edilecek 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin ise ihalesi yapılmış olup teklif değerlendirme süreci devam etmektedir.
Türkiye’de sayılı onkoloji merkezi, tüp bebek merkezi, çocuk izlem merkezi, morfoloji binası ve kreş gibi üniteleri içinde barındıracak bu hastanemizin tamamlanmasıyla Adıyaman’ımız adeta şehir hastanesi niteliğinde dev bir sağlık kampüsüne ev sahipliği yapacak. Yine geçmişte en mustarip olduğumuz sorunlar başında hekim ve personel yetersizliği geliyordu. Maalesef Adıyamanlı kardeşlerimiz, hem hastanenin fiziki, hem de uzman hekim yetersizliği yüzünden çevre illere gitmek zorunda kalıyordu. Mesela 2002’de 80 olan uzman hekim sayısı 2020 yılında 406’ya,2002’de 191 olan pratisyen hekim sayısı 2020 yılında 458’e, 2002’de 16 olan diş hekimi sayısı 2020 yılında 195’e, 2002’de 622 olan ebehemşire sayısı ise 2020 yılında bin 924’e yükselmiştir. Toplamda ise 2002’de bin 921 olan personel sayısı 2020 yılında 7 bin 20 kişiye ulaşmıştır. Adıyaman’ımız 1. 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleriyle de tarihi bir başarıya imza atmıştır. 2002 yılında il geneli 65 sağlık ocağı mevcut iken 2020 yılı itibari ile 86 Aile Sağlığı Merkezinde 212 Aile Hekimliği Birimi ile hizmet verilmektedir.
10 Olan yoğun bakım yatak sayısı 244’e ulaşarak 24 kat artış sağlanmıştır. Nitelikli yatak sayımız yok denecek kadar az iken şu an yüzde 85,6 oran ile Türkiye 2018 ortalaması yüzde 71,9’un üzerine çıkarılmıştır. 2002’de 1 olan bilgisayarlı tomografi cihazı 7’ye çıkarılmıştır. 2002’de olmayan MR cihazı 5’e çıkarılmıştır. 3 olan USG sayısı 67’ye, 8 olan diş ünite sayısı 152’ye, 22 olan aktif diyaliz sayısı 98’e, 10 bin kişiye düşen yatak 10 iken şuan 22’ye çıkarılmıştır. 2002’de 3 olan ambulans sayımız 50’ye yükselmiştir. Hava ambulansı vasıtasıyla bugüne kadar 130 hastamızın nakli gerçekleştirilmiştir. 2002’de 1 olan acil sağlık hizmetleri istasyonu ise yüzde 3 bin 300 artarak 33’e çıkarılmıştır. 14’ü hekim olmak üzere toplam 137 gönüllü UMKE mevcuttur. Aşılama oranlarında ise ciddi bir artış söz konusu. 2002 yılında yüzde 78 olan aşılama 2018 de yüzde 98’e çıkmıştır. Türkiye ortalaması ise yüzde 96’dır. Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi sayısı 3’e çıkartılmış olup hizmete alınan mobil mamografi aracı ile mamografi çekimlerinde önceki yıllara oranla 10 kat artış sağlanmıştır. 2002 Yılında 22 adet diyaliz cihazı mevcut iken, şu an 6’sı kamu, 1’i özel olmak üzere toplam 7 diyaliz merkezi mevcut olup, cihaz sayımız 74’ü kamuda olmak üzere toplam 98’dir. İlçe ve köylerimizde ikamet eden tüm diyaliz hastalarının sorunsuz bir şekilde ulaşımları sağlanarak tedavi hizmeti almaları mümkün hale getirilmiştir. Merkez ve Besni İlçemizde faaliyet gösteren sağlıklı hayat merkezlerimizde KETEM, obezite merkezi, spor salonu, sigara bırakma polikliniği, anne okuluna ek olarak birçok koruyucu sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca 1 nolu toplum sağlığı merkezinin sağlıklı hayat merkezine dönüştürülmesi ile il geneli sağlıklı hayat merkezi sayısı 3’e yükselmiş olacaktır. Hastanelerimizin evde sağlık hizmetleri birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde 2019 yılı içerisinde 20 bin hasta ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarımızın evlerinde tedavileri uygulanmıştır.18 Araç 18 ekip ile toplam 70 personel 7/24 esasına dayalı çalışmalar yürütmektedir. İlimizde fiziki, personel ve tıbbi cihaz donanım yatırımlarının gerçekleşmesi neticesinde 2023 hedeflerine ilimiz olarak şimdiden büyük oranda ulaştık. Bununla birlikte il dışına sevklere sebebiyet veren işlemlerin büyük ölçüde önüne geçilerek çevre ilerden de hasta kabul eder hale geldik. Tüm bunlar sağlıkta yaptığımız sessiz devrimlerin bir yansımasıdır. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Tüm dünyanın yangın yerine döndüğü, zayıf ve eksik sağlık altyapıları sebebiyle dünya devi diye bilinen ülkelerin çok ağır bir sağlık faturası da ödediği pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörüsü ve vizyonuyla yıllara yayılan sağlık reformunun ve dev yatırımların sayesinde oluşturulan alt yapımızla tüm dünyada göz doldurduk. Adıyaman’ımıza yapılan sağlık yatırımları sayesinde ise bu süreçten yüzümüzün akıyla çıktık. İnanıyorum ki yeni normalde de güçlü sağlık alt yapımızla salgına karşı başarılı bir şekilde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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