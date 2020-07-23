Başkan Erdoğan’ın acı günü

Gören koca bir ağaç sanıyor ama...

"O kurnadan bu kurnaya"

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Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın oğlu Ömer Faruk Erdoğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın 26 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Erdoğan, Ömer Faruk Erdoğan sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdoğan, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahaleleri yapılan Erdoğan daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Erdoğan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer Faruk Erdoğan’ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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