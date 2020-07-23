TSK Güçlendirme Vakfına destek verenlere altın madalya

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı merhum hayırsever Abuzer Yıldırım’ı ve Kahta ilçesinde pastane işletmeciliği yapan Metin Karakuş’u Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yaptığı maddi ve manevi katkılardan dolayı altın madalya ile ödüllendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Faik Karadeniz, Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret etti. Vali Mahmut Çuhadar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yaptığı maddi ve manevi katkılarından dolayı TSKGV tarafından adına düzenlenen altın madalya ve beraatını merhum hayırsever Abuzer Yıldırım’ın oğlu Muhammed Yıldırım ile Metin Karakuş’a verdi.

Programda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı anlamlı katkılarından dolayı merhum hayırsever Abuzer Yıldırım ve Metin Karakuş’a teşekkür ediyorum. Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı merhum Abuzer Yıldırım bey Adıyaman’da toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile olmuştur. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının güçlenmesi ve gelişmesine yaptığı anlamlı bağıştan dolayı hayırsever Metin Karakuş’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Devletimiz güçlü ve büyük bir devlettir. Ama devlet millet el ele verdiğinde çok daha büyük bir devletiz. Allah hayırseverlerimizin sayısını artırsın. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı maddi ve manevi katkılardan dolayı hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleşen programda TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

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