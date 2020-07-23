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Doğa Koleji’nde yüzde 100’e varan burs imkanı

İHA

Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, LGS'de başarılı olan öğrencilere yüzde 100'e varan burs imkanı sağladıklarını açıkladı.

Doğa Koleji’nde yüzde 100’e varan burs imkanı

Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, LGS’de başarılı olan öğrencilere yüzde 100’e varan burs imkanı sağladıklarını açıkladı.
Orhan Ekinci, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başladığını, Adıyaman’da da yaklaşık 16 bin öğrencinin girdiği söyledi.
LGS’de aldıkları puan ile toplam 10 lise tercih hakkı bulunan öğrenciler için Adıyaman Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik biriminin tercih sürecinde öğrencilere tavsiyelerde bulunduğuna dikkat çeken Ekinci, “Aileler, çocukları için Adıyaman Doğa Kolejini arayarak, yeni dönem eğitim bursuna yönelik bilgi alabilir. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, LGS’de başarılı olan öğrencilere yüzde 100’e varan burs desteği verecektir. Adıyaman Doğa Koleji burs desteğiyle öğrencileri ödüllendirecek, başarılı öğrencilere yüzdelik dilimlerine göre eğitim ve kitap bursu da verilecektir. Doğa Koleji öğrencileri, 20202021 eğitimöğretim döneminde İTÜ’nün yüksek öğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı da bulacak.
Proje modelli lise eğitimiyle öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmak hedefleniyor. Amaç, öğrencileri araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve üretken düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donatmak. İfade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan tMBA( Teenager MBA ) eğitim programıyla, 10 farklı işletme yüksek lisans dersini lise düzeyine uyarlıyor. tMBA eğitim modeli 9,10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor. Liseye Geçiş Sınavı 2020’de başarı gösteren öğrenciler ve velileri, kolejin çağrı merkezi hattıyla veya doğrudan kampüslerle irtibata geçerek yeni dönem eğitim bursu oranları hakkında bilgi alabilir” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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