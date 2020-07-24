Sınırı geçmeye çalışan DEAŞ şüphelisi yakalandı

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

HataySuriye sınırında yakalanarak gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hatay Suriye sınırını geçmeye çalışan ve Adıyamanlı olduğu öğrenilen H.U. (30), polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen H.U., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirilen H.U., burada sorguya alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.U., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrollerinden geçirildi. Hastanede alınan raporların ardından H.U. Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.