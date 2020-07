AGAD Başkanı Aslan’dan Basın Bayramı mesajı

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü dolaysıyla bir açıklama yaptı.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan, basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü dolaysıyla yaptığı açıklamada, İkinci Meşrutiyet'le basında sansürün kaldırılmasına karar verilen 24 Temmuz 1908 tarihinin, kendileri için çok anlamlı bir dönüşümü ifade ettiğini bildirdi.

Her yıl 24 Temmuz'u coşku ve olgunluk içinde bir bayram havasında geçirmenin, basında çalışan herkesin içten dileği olduğunu aktaran Başkan Aslan, "Ancak 24 Temmuz'ları tam bir bayram olarak soluma imkanından yoksunuz. 112 yıl önce artık tamamen tarihe gömülmüş olması gereken sansür olgusu, ne yazık ki zaman zaman biçim değiştirerek yeniden karşımıza çıkmaktadır.

Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Doğru ve tarafsız bir şekilde haber almak halkın en demokratik ve en tabii hakkıdır. Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği etik ve ilkelere bağlı bir habercilik anlayışı, toplumsal bilincin artmasına ve demokrasinin gelişmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzde medyada yaşanan uygulamalara baktığımızda, sansürün kalkmadığı görülmektedir. Medyaya ve basın mensuplarına yönelik baskılar ve saldırılar sürmektedir. Basının özgürce çalışması herkes için hayati önemdedir. Siyasi otorite her zaman aynı ellerde kalmaz. Ekonomik ve mali gücü her zaman aynı insanlar elinde tutamayabilir. Herkesin, basın özgürlüğünün asıl kendisi için vazgeçilmez olduğunu kavraması gerekir. Sansürün belki de en ağır olanı otosansür, yani gazetecinin yazmaktan çekinmesi, korkması ve kaçınmasıdır. Ülkemiz basını için bundan daha tehlikeli bir durum olamaz. İşinden olma korkusu, her an yargılanma endişesi gazetecinin beyninden atılmadıkça özgür basın bir hayal olarak kalır. Bu anlayış içerisinde halkımıza hizmet ederken mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlar, başarı ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.

