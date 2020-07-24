Köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna etti

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, köprüde intihara kalkışan Çiğdem A. (21) polis ekiplerince ikna edildi.

Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşaktaki üst geçit köprüsüne çıkan ve intihar edeceğini söyleyen Çiğdem A.'yı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yarım saat konuştuğu Çiğdem A.'yı ikna ederek, intihardan vazgeçirdi. Çiğdem A. sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-07-24 17:11:10



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